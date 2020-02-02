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Госсекретарь США похвалил белорусский ПВТ

02.02.2020 12:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майкл Помпео поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий в Минске в эту субботу.

В своем Twitter он написал следующее: «Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием. Очевидно, насколько влиятельные американские инвестиции могут способствовать процветанию во всем мире».



Напомним, госсекретарь США посетил Парк высоких технологий во время своего визита в Беларусь 1 февраля. Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил его с работой EPAM, Flo Health, Mapbox и Saygames. Майклу Помпео также показали 3D-голограмы от «Кино-мо Текнолоджис» и белорусские очки дополненной реальности от «Изовак».

США — крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. В Парке работают 62 компании с американским капиталом. Экспорт программного обеспечения в США в 2019 году превысил 900 млн долларов, пишет TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий в Минске в эту субботу.
 
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