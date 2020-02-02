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Из-за усиления ветра на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

02.02.2020 11:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Белгидромет предупреждает, что объявлен оранжевый уровень опасности.

По Минской области в понедельник ночью на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет TUT.BY

В Минске 3 февраля ночью ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра...
 
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