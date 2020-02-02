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Некоторым рабочим «Гомсельмаша» начислили по $22 зарплаты
Источник материала: Партизан
В январе работников предприятия решили отправить на «каникулы».
Из-за экономических проблем в холдинге рабочих «Гомсельмаша» массово отправляли в отпуска за свой счет и «с частичным сохранением заработной платы». Официальная формулировка в приказе: «в связи со снижением объема производства», сообщает
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Напомним, недавно стало известно, что в такую же ситуацию с отпусками попали работники «ЗЛиНа», который входит в холдинг «Гомсельмаш».
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В январе работников предприятия решили отправить на «каникулы».
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