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Некоторым рабочим «Гомсельмаша» начислили по $22 зарплаты

02.02.2020 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе работников предприятия решили отправить на «каникулы».

Из-за экономических проблем в холдинге рабочих «Гомсельмаша» массово отправляли в отпуска за свой счет и «с частичным сохранением заработной платы». Официальная формулировка в приказе: «в связи со снижением объема производства», сообщает gomel.today.

Телеграм-канал NEXTA опубликовал «расчетник» одного из цехов завода за январь. Максимальная зарплата после вынужденных каникул составила 285 рублей, а минимальная — 45 рублей.



Напомним, недавно стало известно, что в такую же ситуацию с отпусками попали работники «ЗЛиНа», который входит в холдинг «Гомсельмаш».
 
 
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В январе работников предприятия решили отправить на «каникулы».
 
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