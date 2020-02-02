Некоторым рабочим «Гомсельмаша» начислили по $22 зарплаты

gomel.today . Из-за экономических проблем в холдинге рабочих «Гомсельмаша» массово отправляли в отпуска за свой счет и «с частичным сохранением заработной платы». Официальная формулировка в приказе: «в связи со снижением объема производства», сообщает





NEXTA опубликовал «расчетник» одного из цехов завода за январь. Максимальная зарплата после вынужденных каникул составила 285 рублей, а минимальная — 45 рублей. Телеграм-каналопубликовал «расчетник» одного из цехов завода за январь. Максимальная зарплата после вынужденных каникул составила 285 рублей, а минимальная — 45 рублей.













Напомним, недавно стало известно, что в такую же ситуацию с отпусками попали работники «ЗЛиНа», который входит в холдинг «Гомсельмаш».



