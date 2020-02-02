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Пенсии по-новому: какие пенсионные новшества ввели в 2020 году
Источник материала: Tut.by
В этом году власти ввели немало пенсионных изменений. Пенсионный возраст и страховой стаж увеличились, изменились правила расчета профессиональных пенсий, некоторые белорусы получили солидные надбавки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось в системе начисления пенсий в 2020 году.
Пенсионный возраст снова повысился
С 1 января 2020 года возраст выхода на пенсию планово увеличился еще на полгода. Теперь мужчины выходят на пенсию в 62, а женщины — в 57.
Повышение пенсионного возраста в Беларуси началось в 2017 году. В общей сумме он увеличится на три года, но постепенно — по полгода в год. Завершится процесс в 2022 году. Тогда мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.
В прошлом году власти
Минимальный страховой стаж — тоже
Вместе с пенсионным возрастом на те же полгода увеличился и страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. В него входят периоды работы с уплатой обязательных взносов в Фонд соцзащиты (но есть исключение — о нем ниже). В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 лет. Он тоже увеличивается на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет. В 2013 году минимальный страховой стаж вырос с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15 лет, а с 2016 начал повышаться на полгода каждый год .
Те белорусы, которым не хватило страхового стажа для трудовой пенсии, могут получать социальную. Женщинам ее начинают выплачивать в 60 лет, мужчинам — в 65. Сейчас социальная пенсия составляет 119,94 рубля.
Службу в армии для солдат-срочников планируют включить в страховой стаж
По идее, в страховой стаж входит только то время, когда человек работал и платил взносы в Фонд соцзащиты. Есть еще и общий трудовой стаж, в который засчитывается, например, учеба в вузе или отпуск по уходу за ребенком. Срочная служба в армии раньше тоже не входила в страховой стаж, однако начиная с 1 января 2020 года этот период планируют в него включить. Соответствующий указ сейчас
Срочную службу в армии включат в страховой стаж по инициативе Миноброны как часть «комплекса мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы». Против такого решения
Изменились правила, по которым начисляются профессиональные пенсии
Нововведения
Система профессионального пенсионного страхования для таких работаников существует с 1 января 2009 года. Тем, кто отработал более половины требуемого «особого» стажа после этой даты, назначают уже профессиональную пенсию. Однако из-за относительно небольшого периода накоплений эта пенсия получилась достаточно маленькой. Поэтому тем, кто наработал не менее половины требуемого стажа до 2009 года, разрешили вернуться в старую пенсионную систему и получать пенсию в размере пенсии по возрасту.
Кроме того, власти
Доктора наук и профессора получат надбавки
С 1 января 2020 года солидную прибавку к пенсии
Период, за который берут зарплату для расчета пенсии, увеличился на год
Для расчета пенсии учитывается зарплата начиная с 1994 года. Соответственно, с 2020 года «расчетный» период составляет уже 26 лет. В прошлом году он равнялся 25 годам.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось в системе начисления пенсий в 2020 году.
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