С 2 февраля граждане Беларуси должны платить за шенгенскую визу 80 евро

Источник материала: Аргументы и факты

С 2 февраля в ЕС вступил в силу новый Визовый кодекс. В числе важных изменений для граждан Беларуси то, что теперь за «шенген» нашим соотечественникам придется платить не 60 евро, а 80 евро.

Данное нововведение будет действовать, как минимум, до 1 июня 2020 года. Напомним, в начале января 2020 года Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Оно предусматривает, что цена на «шенген» для белорусов снизится до 35 евро. Однако до этого должны быть выполнены некоторые процедуры.

В то же время с введением нового Визового кодекса ЕС предусмотрен ряд положительных моментов. К примеру, теперь визу могут выдать за 10 дней, а не за 15, подавать заявление на визу можно за полгода до предполагаемой поездки, а не за три месяца, а получить 5-летний «шенген» станет проще тем, у кого хорошая визовая история.