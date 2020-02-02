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В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в осветительную мачту

02.02.2020 14:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в осветительную мачту
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 2 февраля в Минске. Водитель такси на Volkswagen двигался по ул. Казимировской в направлении МКАД.

В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в осветительную мачту Водитель Volvo врезалась в автобус в Минске

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Яна РОМАНЕНКО, на перекрестке с ул. Каменногорской он не уступил дорогу автомобилю Kia, который ехал по главной дороге. От удара Volkswagen выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

В результате аварии пострадал водитель такси, он попал в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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