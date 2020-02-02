В своей лучшей попытке наша спортсменка показала результат 6,71 м. Более 40 см ей проиграла ближайшая соперница немка Мариса Лузоло (6,30 м).
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Белорусская прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме
02.02.2020 13:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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В своей лучшей попытке наша спортсменка показала результат 6,71 м. Более 40 см ей проиграла ближайшая соперница немка Мариса Лузоло (6,30 м).
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Белоруска показала в своей лучшей попытке результат 6,71 м.
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