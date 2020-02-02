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Белорусская прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме

02.02.2020 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме
Фото: / БЕЛТА

Белорусская прыгунья Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме Холодович и Недосеков признаны лучшими белорусскими легкоатлетами 2019 года
В немецком Бохуме прошел международный турнир VIACTIV RaceArts. Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова стала лучше в секторе для прыжков в длину, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

В своей лучшей попытке наша спортсменка показала результат 6,71 м. Более 40 см ей проиграла ближайшая соперница немка Мариса Лузоло (6,30 м).

 
 
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Белоруска показала в своей лучшей попытке результат 6,71 м.
 
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