Минское «Динамо» разгромило клуб из высшей лиги Краснодарского края

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо», которое завершает первый сбор сезона в Сочи, провело второй контрольный спарринг в против местной команды ФК «Медик», выступающей в высшей лиге Краснодарского края. Команда Гуренко одержала уверенную победу со счетом 6:2. Хет-триком отметился 18-летний Владислав Ложкин.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

ФК «Медик» — «Динамо-Минск» — 2:6

Первый тайм: Руденок (Шпаковский, 30), Риос, Швецов, ИНП, Родионов, ИНП, Козлов, Климович, Данило, Бахар, Шикавка (Билоног, 30).

Второй тайм: Шпаковский (Плотников, 62), Халимончик, Швецов, ИНП, Родионов, Бручич, Козлов (ИНП, 60), Бородин, Олехнович, ИНП, Билоног (Ложкин, 60).

Голы: Оттуба, 9; Бахар, 11; Шикавка, 28; Ложкин, 63; Бородин, 74 (с пенальти); Ложкин, 76; Оттуба, 77; Ложкин, 90.

Отметим, что первыми отличились «врачи», которые открыли счет на девятой минуте матча. Но белорусский клуб на классе сумел одержать уверенную победу на российской командой.

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4.

После первых сборов команда проведет в Минске еще два контрольных поединка:

8 февраля против «Витебска», начало в 14.00;

11 февраля против «Белшины», начало в 14.00.

Оба матча пройдут на стадионе «Динамо-Юни».

Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».