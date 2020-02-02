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Минское «Динамо» разгромило клуб из высшей лиги Краснодарского края
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо», которое завершает первый сбор сезона в Сочи, провело второй контрольный спарринг в против местной команды ФК «Медик», выступающей в высшей лиге Краснодарского края. Команда Гуренко одержала уверенную победу со счетом 6:2. Хет-триком отметился 18-летний Владислав Ложкин.
ФК «Медик» — «Динамо-Минск» — 2:6
Первый тайм: Руденок (Шпаковский, 30), Риос, Швецов, ИНП, Родионов, ИНП, Козлов, Климович, Данило, Бахар, Шикавка (Билоног, 30).
Второй тайм: Шпаковский (Плотников, 62), Халимончик, Швецов, ИНП, Родионов, Бручич, Козлов (ИНП, 60), Бородин, Олехнович, ИНП, Билоног (Ложкин, 60).
Голы: Оттуба, 9; Бахар, 11; Шикавка, 28; Ложкин, 63; Бородин, 74 (с пенальти); Ложкин, 76; Оттуба, 77; Ложкин, 90.
Отметим, что первыми отличились «врачи», которые открыли счет на девятой минуте матча. Но белорусский клуб на классе сумел одержать уверенную победу на российской командой.
Напомним, в первом матче на сборах в России
После первых сборов команда проведет в Минске еще два контрольных поединка:
8 февраля против «Витебска», начало в 14.00;
11 февраля против «Белшины», начало в 14.00.
Оба матча пройдут на стадионе «Динамо-Юни».
Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».
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Команда Гуренко обыграла ФК «Медик"из Сочи в товарищеском спарринге.
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