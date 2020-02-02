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Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака
Источник материала: Tut.by
Памела Андерсон и Джон Питерс решили расстаться спустя 12 дней после тайной свадебной церемонии, которая прошла в Малибу 20 января. Об этом
«Мы берем паузу, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Учитывая эту универсальную правду, мы взаимно решили отложить оформление нашего свидетельства о браке», — прокомментировала Андерсон эту информацию изданию. Она также попросила уважать ее личную жизнь.
Источник, близкий к актрисе, рассказал The Hollywood Reporter, что пара после тайного бракосочетания еще юридически не оформляла документы для свидетельства о браке.
Напомним, актриса
Этот брак был пятым для обоих.
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«Мы берем паузу, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга», - заявила Памела.
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