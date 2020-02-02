Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака

Источник материала: Tut.by

Памела Андерсон и Джон Питерс решили расстаться спустя 12 дней после тайной свадебной церемонии, которая прошла в Малибу 20 января. Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

«Мы берем паузу, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Учитывая эту универсальную правду, мы взаимно решили отложить оформление нашего свидетельства о браке», — прокомментировала Андерсон эту информацию изданию. Она также попросила уважать ее личную жизнь.

Источник, близкий к актрисе, рассказал The Hollywood Reporter, что пара после тайного бракосочетания еще юридически не оформляла документы для свидетельства о браке.

Напомним, актриса тайно вышла замуж за голливудского кинопродюсера Джона Питерса.

Джон и Памела знакомы более 30 лет. Несколько месяцев назад они возобновили свои отношения. Питерс признался журналистам, что все эти годы любил только Памелу.

Этот брак был пятым для обоих.