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Сегодня шенген подорожал для белорусов до 80 Евро
02.02.2020 14:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В воскресенье, 2 февраля 2020 года, вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро.
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Как ранее сообщалось, для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси.Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.
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В воскресенье, 2 февраля 2020 года, вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового...
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