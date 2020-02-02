Источник материала: Ежедневник





В воскресенье, 2 февраля 2020 года, вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро.

Хорошая новость: возможностей для получения многократных долгосрочных виз станет больше, пишет tut.by .

Как ранее сообщалось, для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня шенген подорожал для белорусов до 80 Евро В воскресенье, 2 февраля 2020 года, вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового...

Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.