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Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля

02.02.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Раз в 1110 лет. Уникальная зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля

Желающих расписаться в этот день было так много, что столичный Дворец бракосочетаний, несмотря на воскресный традиционный выходной, пошёл навстречу молодожёнам. 2 февраля из всех ЗАГСов по стране только там можно сказать друг другу заветное «Да». И это сделали 20 пар.

Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля

Свадебную моду на красивые даты подогревают и нумерологи. Молодожёны верят, что парад двоек и нулей, который читается в обе стороны одинаково, а в сумме даёт восьмёрку будет символизировать вечную любовь и принесёт семьям счастье и достаток.

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Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля


Настасья и Антон Жарко, молодожёны:
Мы все-таки хотели, чтобы дата была символичная для нас, чтобы мы ее надолго запомнили. Чтобы через 50-60 лет мы не вспоминали, какого числа у нас свадьба?
Ничего не считали, на самом деле. Многие говорили про магию чисел. Но мы будем верить в лучшее.

Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов Мингорисполкома:
Ажиотаж был очень сильным. Нам звонить начали уже с декабря 2019 года и спрашивать про эту дату. Но это воскресенье, всегда это был выходной день у нас. Но когда мы увидели, какой спрос, мы вынуждены были предложить эту дату. Поэтому мы перенесли свой выходной, вышли сегодня на работу, и с радостью работаем с парами. Такие все позитивные, веселые. Приятно видеть, что люди верят в эту дату, и они считают, что именно в эту дату будет создана их семья, она будет счастливой, крепкой.

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Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля


Кстати, этот февраль помимо того, что изобилует редкими и красивыми датами в календаре ещё и високосный. Следующий свадебный бум работники ЗАГСов ожидают традиционно в День влюблённых. А ещё одна из самых желанных дат для создания семьи со счастливым совпадением двоек - 20 февраля. И хотя она выпадает на четверг, Дворец бракосочетаний анонсировал, что также будет работать. Создать семью в этот день уже пожелали 35 пар. 

Люди в материале: Антон Жарко, Юлия Кочина
 
 
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Новости Беларуси. Раз в 1110 лет. Уникальная зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Желающих расписаться в этот...
 
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