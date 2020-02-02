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Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Раз в 1110 лет. Уникальная зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающих расписаться в этот день было так много, что столичный Дворец бракосочетаний, несмотря на воскресный традиционный выходной, пошёл навстречу молодожёнам. 2 февраля из всех ЗАГСов по стране только там можно сказать друг другу заветное «Да». И это сделали 20 пар.
Свадебную моду на красивые даты подогревают и нумерологи. Молодожёны верят, что парад двоек и нулей, который читается в обе стороны одинаково, а в сумме даёт восьмёрку будет символизировать вечную любовь и принесёт семьям счастье и достаток.
Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Раз в 1110 лет. Уникальная зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих расписаться в этот...
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