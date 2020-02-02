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Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О Беларуси с любовью. После посещения нашей страны госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter-аккаунте оставил запись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США
Политик также подчеркнул, что был рад встретиться в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. США оптимистичны по поводу укрепления двусторонних отношений.
«Мы по-прежнему привержены суверенному, независимому и процветающему будущему для народа Беларуси», – подчеркивает госсекретарь США.
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Новости Беларуси. О Беларуси с любовью. После посещения нашей страны госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter-аккаунте оставил запись, сообщили в программе...
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