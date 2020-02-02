В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Игнатенко. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора машина не пропустила встречный Volkswagen.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Subaru в удерживающих устройствах находились два ребёнка. Они были направлены в медучреждение для осмотра. Предварительно, дети получили ЧМТ лёгкой степени.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка. Отмечается, что на Subaru установлены летние шины.

На неделе в Барановичском районе случилась лобовая авария.