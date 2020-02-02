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В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей

02.02.2020 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Игнатенко. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора машина не пропустила встречный Volkswagen. 

В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В Subaru в удерживающих устройствах находились два ребёнка. Они были направлены в медучреждение для осмотра. Предварительно, дети получили ЧМТ лёгкой степени. 

В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка. Отмечается, что на Subaru установлены летние шины. 

На неделе в Барановичском районе случилась лобовая авария. 

Пострадал один из водителей – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по...
 
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