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В Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети.
Как
В Subaru в удерживающих устройствах находились два ребёнка. Они были направлены в медучреждение для осмотра. Предварительно, дети получили ЧМТ лёгкой степени.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка. Отмечается, что на Subaru установлены летние шины.
На неделе в Барановичском районе случилась лобовая авария.
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Новости Беларуси. 2 февраля в Минске при столкновении двух иномарок пострадали несовершеннолетние дети. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Subaru двигался по...
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