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Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя
Источник материала: СТВ
Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее белорусское посольство сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй находилось как минимум 12 наших граждан. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие на работу.
Тем временем, зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса уже превысило 300 человек, в числе заразившихся – более 14 тысяч.
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Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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