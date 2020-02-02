ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

02.02.2020 14:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Ранее белорусское посольство сообщало, что в закрытых городах китайской провинции Хубэй находилось как минимум 12 наших граждан. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие на работу.  

Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Тем временем, зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса уже превысило 300 человек, в числе заразившихся – более 14 тысяч. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня шенген подорожал для белорусов до 80 Евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика