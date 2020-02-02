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Встреча Лукашенко с госсекретарем США была актом давления на Россию: В Москве отреагировали на встречу Лукашенко и Помпео
Источник материала: Партизан
«Александр Григорьевич играет на всех досках».
Как заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в
Он согласился с ведущим Сергеем Бунтманом, что это было элементом «давления на Россию»: «Конечно, давление на Россию. Вчера [передача вышла в эфир в субботу] было сказано, что встреча не предусмотрена сейчас у Лукашенко, Песков сказал, у Лукашенко и Путина».
В то же время, отметил Венедиктов, пресс-секретарь главы России не исключил, что разговор лидеров может состояться «если президенты решат по-другому».
Главред подчеркнул, что «правильнее встретиться после визита Помпео, нежели до».
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Встреча Лукашенко с госсекретарем США была актом давления на Россию: В Москве отреагировали на встречу Лукашенко и Помпео
«Александр Григорьевич играет на всех досках».
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