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Встреча Лукашенко с госсекретарем США была актом давления на Россию: В Москве отреагировали на встречу Лукашенко и Помпео

02.02.2020 15:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Александр Григорьевич играет на всех досках».

Как заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать», визит главы американской дипломатии в Минске не стал для него некоей неожиданностью: «Вот с Лукашенко по нефти да, ну понятно, что Александр Григорьевич играет на всех досках, которые у него есть. Если у него есть эти доски. Поэтому все ожидаемо».

Он согласился с ведущим Сергеем Бунтманом, что это было элементом «давления на Россию»: «Конечно, давление на Россию. Вчера [передача вышла в эфир в субботу] было сказано, что встреча не предусмотрена сейчас у Лукашенко, Песков сказал, у Лукашенко и Путина».

В то же время, отметил Венедиктов, пресс-секретарь главы России не исключил, что разговор лидеров может состояться «если президенты решат по-другому».

Главред подчеркнул, что «правильнее встретиться после визита Помпео, нежели до».
 
Теги: Минск
 
 
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