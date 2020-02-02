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ЕС предоставил Китаю 12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом
Источник материала: Партизан
Страны-члены Евросоюза собрали 12 тонн средств медицинской защиты, передали Китаю для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса.
Об этом
Отмечается, что переданные средства медицинской защиты — это первое неотложное мероприятие Евросоюза для помощи КНР.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Впоследствии стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
Пытаясь ограничить распространение вируса, в Китае ввели полные или частичные ограничения на передвижение в 15 городах, в том числе полностью изолировали Ухань, в котором проживают более 11 млн человек.
По последним данным в Китае от коронавируса умерли более 300 человек, почти 13 тысяч инфицированы.
За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании. Некоторые страны пытаются эвакуировать своих граждан из китайского Уханя.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире, напоминает
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Страны-члены Евросоюза собрали 12 тонн средств медицинской защиты, передали Китаю для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса.
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