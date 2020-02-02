ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С эвакуацией белорусов из Китая помог Казахстан

02.02.2020 14:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кроме того, казахи вывезли из Ухани граждан Кыргызстана и Армении.

2 февраля 2020 года из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, при содействии посольства Беларуси в Китае эвакуировали пять граждан Беларуси. Как сообщило правительство Казахстана, именно эта страна эвакуировала из Уханя более 80 своих граждан, а также граждан Кыргызстана, Беларуси, Армении, пишет tut.by.

Национальный координационный центр экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечил доставку людей в Казахстан, в полете их сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

«После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом», — говорится в сообщении.

В медучреждении эвакуированные граждане, в том числе белорусы, пройдут дополнительное обследование, в первую очередь тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

Ситуация в мире


2 февраля стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.

Как сообщает Русская служба ВВС, всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. «Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов и причиняя ущерб экономике», — заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, казахи вывезли из Ухани граждан Кыргызстана и Армении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика