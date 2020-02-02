«Значит, мы идиоты - верните нам деньги!» Что говорят предприниматели слуцкого рынка, у которых «отобрали» места

SlutskGorod . Куда ушли торговцы, и что происходит, узнавал корреспондент





Вчера контролёры предупредили ипэшников, что с 1 февраля следует освободить «стометровку» и переместиться на другое отведённое администрацией место. В случае несогласия, торговцам пригрозили штрафами, милицией и даже ОМОНом.





В 8:00 утра на торговой площадке никого из предпринимателей не оказалось, однако вдалеке слышны были громкие голоса, шум и лязг железных трубок для палаток. Именно там собрались торговцы со «стометровки» - между первыми павильонами и прилавками с бакалеей, где обычно в сезон фермеры выставляют плодоовощную продукцию. Пока идёт процесс, несколько предпринимателей громко перечитывают публикацию местного издания и с возмущением комментируют слова администрации рынка.





— Опять брехня с его стороны… Предприниматель который заключал договора, он же на каких-то правах его заключил! Дальше, рассказывает (Владимир Михалко, директор УП «Слуцкий рынок ОПС» - прим. ред), что дополнительные места предлагали. Предлагали? Никто не говорил нам, что отсюда мы должны уйти! И вот ещё (зачитывает), говорит, что мы не хотим отвечать за свои слова. Он нас обвинил, что мы брехня! (лексика сохранена)





— Да-да, — соглашались другие предприниматели.





— У нас есть счёт-фактуры, платёжки. То есть вы понимаете, в чём его суть? — обратилась женщина к предпринимателям.













«Почему сегодня мы не можем работать?» Разговор с журналистом

— Мы думаем, что нас в очередной раз подставили.





— Да, уже было подобное лет 7 назад.





— Если бы было, какое-то, письменное извещение о том, что мы стоим до определённого числа, было бы понятно. Мы не должны лезть, копошиться в бумагах администрации рынка и узнавать, кому принадлежит этот участок, — говорит предприниматель Марина. — Мы платим аренду, нам приносят счёт-фактуру, мы работаем - и нас никто не должен трогать. Тем более, бегать по исполкому, как нам говорят, и что мы должны были раньше прийти. Почему мы должны? Мы платили – мы работали.





Работники говорят, что письменного извещения о необходимости оставить торговые места никто из них не получал. Однако контролёры предупреждали устно, только всерьёз это никто не воспринимал. Женщины возмущены, почему директор рынка ни разу сам не поговорил с ними.





— У нас никогда такого не было, чтобы директор пришёл и поговорил с людьми. Он даже не вышел к нам. Он только с нас брал счёт-фактуры, платежи и так далее. У нас же у всех есть бумажки, — сказала одна из присутствующих.





— Да мы просто пойдём, заявление напишем от всех наших ИП, чтобы нам вернули деньги, раз такое дело. Как сказал, Михалко, что у нас юридическая безграмотность? Значит, мы идиоты, верните нам деньги! — высказалась предприниматель Татьяна. — Почему междоусобные разговоры между правлением города и Михалко отливаются на нас? Мы заплатили налог на месяц вперёд: за камеру, за всё… И почему сегодня не можем работать?





«Мы не безграмотные, мы честные - работаем и платим за это»

— Почему земля, которая должна принадлежать базару, до сих пор принадлежит ЖКХ? Почему Михалко не выполнил решения исполкома, не поставил роллеты, ничего не сделано, а сейчас он нас ещё и выгоняет? И это уже второй раз. Первый лет 7 назад был. Тогда мы ходили в исполком, — высказались из толпы.





— Да-да, помню, мы ездили в облисполком, тогда Турчин был председателем Белкоопсоюза, и он нам сказал – работайте. А в 2005 эту территорию отдали рынку, чтобы Михалко её оформил позже. Прошло столько времени, неужели нет денег, чтобы выкупить? — возмущается Татьяна. — Ведь сейчас ежемесячно минимум 35 человек... Минимум!, — громко обозначила женщина, — платим рынку. А ведь тогда в 2005 году нас было около 80-ти! А сегодня разговор идёт о том, что мы безграмотные. Мы не безграмотные, мы честные - работаем и платим за это. Нам не надо ничего лишнего. Налог оплатили, а нас обвиняют в том, что мы стоим с неоплаченным налогом.





Она добавила, что мимо торговых точек постоянно ходят инспекторы, на рынок приезжают проверки. И если бы у предпринимателей не были оплачены налоги, им бы никто не разрешил работать.





— Нам предложили дальние строительные ряды - там вырезаны роллеты. Но ведь туда люди не ходят. Если человек ушёл оттуда, значит ушёл не по простой причине, а потому что не было возможности там работать. Так? И почему мы должны заткнуть ту дырку? — говорит кто-то из женщин в толпе. — Люди сегодня придут на рынок и будут здесь ходить в поисках своих продавцов.





— Нам не важно, кто собственник, мы готовы платить. Мы станем и, пожалуйста, присылайте контролёров, мы заплатим. Без проблем. Но мы не должны лишаться рабочих мест. Вот мы сейчас здесь (на новом месте) становимся, но по пожарной безопасности стоять здесь нельзя. Ещё неизвестно, как на это посмотрит пожарная инспекция.





— За каждым из нас семьи, маленькие дети. Это надо было согласовать с людьми, где-то вызвать представителей исполкома и объяснить ситуацию, найти общее решение, которое всех бы устроило. Но никто этого не сделал, — говорит Антонина Петровна.





— Сегодня торги упали и так, как нам жить, работать? — прозвучало в толпе.





— Знаете, на рынке только одна палатка стоит 50 долларов (плата за место – прим.ред). Если ты за месяц не заплатишь, идёт пеня. И придётся заплатить ещё 50%. Вы представляете, что делается? Это полностью бизнес такой, что люди за квартиру столько не платят, сколько мы платим.





— Знаете, сюда несколько раз проверка из Минска приезжала, и руководство рынка нам говорило, чтобы мы не работали. И мы шли на уступки, не выходили столько, сколько говорили. А с нами так поступили. Раз уж такая ситуация, говорим всю правду, — высказалась ещё одна предприниматель.





Оперативно получить комментарий директора рынка по этой теме не удалось. Придут ли к обоюдному решению предприниматели и руководство, пока не понятно. Однако к 10 утра на «стометровке» всё же установили несколько палаток.













Предприниматель Александр отметил, что сегодня на рынке тихо, никто никого не гоняет. Но в этот понедельник все ипэшники со «стометровки» собираются идти в райисполком.