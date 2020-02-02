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Вместо чучел и свеклы: в Гродно собирают подписи за открытие художественной галереи в бывшем Дворце текстильщиков
Источник материала: Партизан
В королевском городе до сих пор нет своего художественного музея.
Гродненцы Евгений Оснаревский и Мечислав Супрон с 31 января начали собирать на
Несколько дней назад гродненские власти сообщили о том, что в здании на Советской площади, где в данный момент полным ходом идет реконструкция, будут открыты новые экспозиции Гродненского историко-археологического музея. Туда переедут экспонаты из отделов новейшей истории и природы, которые ранее находились в Старом замке, пишет
Инициаторы петиции считают, что главная площадь города - не место для экспонирования чучел животных и образцов сельхозпродукции. Они предлагают разместить музей природы в хозяйственных постройках усадьбы Станиславово, где такие объекты будут смотреться органично.
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Вместо чучел и свеклы: в Гродно собирают подписи за открытие художественной галереи в бывшем Дворце текстильщиков
В королевском городе до сих пор нет своего художественного музея.
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