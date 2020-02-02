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Печальные цифры: в 2019 году от рака умерли более 17 тысяч белорусов

02.02.2020 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самым опасным оказался рак толстой кишки.

В прошлом году в Беларуси от рака умерли чуть более 17 тысяч человек. Белорусы обоих полов, у которых диагностировали рак, чаще всего погибают от колоректального рака, это рак толстой кишки. И это несмотря на то, что в целом смертность от онкологических заболеваний в стране снижается. Почему рак толстой кишки так опасен?

Виктор Кохнюк, заместитель директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, отметил, что рак внутренних локализаций, в частности рак желудочно-кишечного тракта — рак пищевода, желудка, толстой кишки и очень редко тонкой кишки может возникнуть в том числе из-за качества еды.

— По мнению эпидемиологов, которые занимаются этими проблемами, эти виды рака четко увязаны с характером питания и качеством самой пищи, — рассказал он TUT.BY. — В рационе нужно уменьшить количество животных жиров, мясо нужно есть в паровом или отварном виде, готовить его нужно на растительных жирах, также необходимо употреблять по 800−1200 граммов свежих овощей и фруктов в сутки.

Помимо колоректального рака, одно из лидирующих мест по смертности занимает рак желудка. Виктор Кохнюк это объясняет тем, что этот вид рака, как правило, диагностируют на последних стадиях, а чем раньше выявят опухоль, тем больше шансов на выздоровление. По всем локализациям рака при первой-второй стадиях заболевания выздоровление наступает в среднем в 80% случаев, а по некоторым локализациям, как, например, раку предстательной железы, — в 100%.

При выявлении рака на четвертой стадии больные живут около трех лет, несмотря на суперсовременные методы лечения. При выявлении рака на третьей стадии около 50% пациентов погибают в течение пяти лет.

Напомним, в 2019 году в Беларуси зафиксировано 49 930 новых случаев рака. Ежегодно количество новых онкослучаев в стране растет примерно на тысячу человек. За 10 лет заболеваемость раком в стране выросла на 15%, но смертность от него снизилась на 1,8%. В 2010 году от рака в Беларуси умирали 187 человек на 100 тысяч всего населения, а в 2019 году — 184 человека на 100 тысяч человек. То есть в прошлом году умерло от рака чуть более 17 тысяч человек.

Среди мужчин чаще всего выявляли рак предстательной железы, легкого и колоректальный рак, у женщин наиболее распространен рак молочной железы, колоректальный рак и рак матки.

Чаще всего мужчины, у которых диагностировали рак, умирали от рака легкого, колоректального рака и рака желудка, женщины — от рака груди, колоректального рака и рака желудка. Женщины в Беларуси от колоректального рака умирают практически так же часто, как и от рака молочной железы.

Количество раковых заболеваний растет во всем мире. И в первую очередь это связано с увеличением продолжительности жизни людей. Беларусь относится к странам со средними темпами роста числа онкологических заболеваний.

В Беларуси проводят проекты по скринингу рака, то есть обследуют людей, которые считают себя здоровыми. В Беларуси скрининг проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы.

Около 30% случаев рака можно предотвратить, если изменить свой образ жизни и в первую очередь не курить или бросить.

В Беларуси 14 онкологических учреждений. Из них два — республиканских. Это РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова для взрослых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

В день в Беларуси делают 343 операции раковым больным, из них около 100 ежедневно в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.
 
 
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