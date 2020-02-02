|
Цукерберг: если бы начинал IT-бизнес с нуля, то не в Кремниевой долине
Источник материала: KYKY>
Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал заявление для начинающих IT-предпринимателей. Оно о том, почему не стоит стремиться в Кремниевую долину. По
Цукерберг начал с того, что не стал бы открывать новый бизнес на восточном побережье залива Сан-Франциско. Хотя это «дом титанов вроде Apple, Google, и Facebook». «Мне нравится Кремниевая долина, я ничего не имею против нее. Но если бы я начинал с нуля сейчас, я бы не выбрал для этого Кремниевую долину», – сказал Марк.
Цукерберг объяснил, что когда впервые приехал в Калифорнию, ему было всего 19 лет и он «ничего не знал о том, как строить компанию», а «многие инструменты для этого были еще не отработаны». По словам Марка, в то время было сложно «получить серверы и центры обработки данных, необходимые для создания Facebook». К тому же, он не представлял, где искать венчурный капитал – для решения этих и других проблем Цукерберг и поехал в Кремниевую долину.
Сейчас, по мнению основателя Facebook, все намного проще: компании могут запросто искать клиентов и инвесторов в социальных сетях. «А чтобы добавить вычислительных мощностей для работы приложений, теперь можно всего лишь арендовать их у таких облачных платформ, как Amazon Web Services», – уверен Цукерберг.
Кроме того, основатель Facebook утверждает, что выход за пределы Кремниевой долины сейчас не только возможен, но и сам по себе становится плюсом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал заявление для начинающих IT-предпринимателей. Оно о том, почему не стоит стремиться в Кремниевую долину. По информации Business...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)