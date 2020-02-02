Цукерберг: если бы начинал IT-бизнес с нуля, то не в Кремниевой долине

Источник материала: KYKY

Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал заявление для начинающих IT-предпринимателей. Оно о том, почему не стоит стремиться в Кремниевую долину. По информации Business insider рассказываем, что сказал Марк.

Цукерберг начал с того, что не стал бы открывать новый бизнес на восточном побережье залива Сан-Франциско. Хотя это «дом титанов вроде Apple, Google, и Facebook». «Мне нравится Кремниевая долина, я ничего не имею против нее. Но если бы я начинал с нуля сейчас, я бы не выбрал для этого Кремниевую долину», – сказал Марк.

Цукерберг объяснил, что когда впервые приехал в Калифорнию, ему было всего 19 лет и он «ничего не знал о том, как строить компанию», а «многие инструменты для этого были еще не отработаны». По словам Марка, в то время было сложно «получить серверы и центры обработки данных, необходимые для создания Facebook». К тому же, он не представлял, где искать венчурный капитал – для решения этих и других проблем Цукерберг и поехал в Кремниевую долину.

Сейчас, по мнению основателя Facebook, все намного проще: компании могут запросто искать клиентов и инвесторов в социальных сетях. «А чтобы добавить вычислительных мощностей для работы приложений, теперь можно всего лишь арендовать их у таких облачных платформ, как Amazon Web Services», – уверен Цукерберг.

Кроме того, основатель Facebook утверждает, что выход за пределы Кремниевой долины сейчас не только возможен, но и сам по себе становится плюсом.

«Раньше все было гораздо сложнее. Теперь мир изменился. Сейчас есть инфраструктура, которая позволяет заниматься такими вещами и в других местах, кроме Кремниевой долины. Сейчас можно найти много аргументов в пользу того, чтобы не запускать компанию в подобной монокультуре. Кремниевая долина – это исключительно технологическое пространство, где не хватает разнообразия», – заключил Цукерберг.