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На 3 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
02.02.2020 16:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 февраля из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили
Будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью на большей части территории, днем местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 5 градусов тепла.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 февраля из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
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