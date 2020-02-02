ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоры из 11 стран станут участниками фестиваля «Коложский Благовест» в Гродно

02.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Хоры из 11 стран станут участниками фестиваля «Коложский Благовест» в Гродно

Хоры из 11 стран станут участниками международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест», который пройдет с 19 по 22 февраля в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Сегодня «Коложский Благовест», который проходит в 19-й раз, называют одним из главных фестивалей православных песнопений на постсоветском пространстве. В отборочных турах к фестивалю выступило более 800 участников.

На главных сценах музыкального праздника творческий отчет представят 37 хоров из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Сербии, Румынии, Узбекистана. Впервые в Гродно выступят коллективы из Финляндии, Нидерландов и Эстонии.

«Торжественное открытие фестиваля состоится в Гродненском областном драматическом театре. Насладиться конкурсными выступлениями зрители смогут 20-21 февраля в Свято-Покровском кафедральном соборе. Награждение победителей и гала-концерт пройдут 22 февраля в драмтеатре», — рассказали в методическом центре.

В кинотеатрах города состоятся просмотры и обсуждения фильмов православной тематики. В актовом зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора пройдет вечер духовной поэзии и авторской песни. Музыкальными подарками для гродненцев статут вечерние концерты хоровых коллективов.

Первый фестиваль «Коложский Благовест» прошел в 2002 году, он был приурочен к 10-летию возрождения Гродненской епархии. В 2011 году Министерство культуры Беларуси присвоило фестивалю статус международного. Фестиваль проводится Гродненской православной епархией совместно с управлением культуры Гродненского облисполкома и Гродненским областным методическим центром народного творчества.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоры из 11 стран станут участниками международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест», который пройдет с 19 по 22 февраля в Гродно. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Майкл Помпео: вдохновлён увиденным в ПВТ Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика