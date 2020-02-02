На Тимирязева столкнулись Subaru и Volkswagen: пострадали двое детей

Источник материала: Tut.by

Двое детей получили травмы при столкновении двух автомобилей в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем 2 февраля на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что водитель Subaru ехала со стороны улицы Саперов. На пересечении с улицей Игнатенко при повороте налево она не уступила дорогу Volkswagen, который двигался в прямом встречном направлении.



Фото: ГАИ

В результате ДТП пострадали двое ехавших в Subaru детей, их для осмотра доставили в больницу. Дети перевозились в удерживающих устройствах.