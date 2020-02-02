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На Тимирязева столкнулись Subaru и Volkswagen: пострадали двое детей

02.02.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое детей получили травмы при столкновении двух автомобилей в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем 2 февраля на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что водитель Subaru ехала со стороны улицы Саперов. На пересечении с улицей Игнатенко при повороте налево она не уступила дорогу Volkswagen, который двигался в прямом встречном направлении.


Фото: ГАИ

В результате ДТП пострадали двое ехавших в Subaru детей, их для осмотра доставили в больницу. Дети перевозились в удерживающих устройствах.

 
Теги: Минск
 
 
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Дети находились в удерживающих устройствах. Предварительно у них диагностированы ЧМТ легкой степени.
 
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