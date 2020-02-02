Минкульт России потратит ₽4,2 млн на борьбу с «фальсификацией истории» в Беларуси

reform.by Тендер на оказание услуги по организации и проведению дискуссионно-выставочного мероприятия размещен на сайте Единой инормационной системы РФ в сфере закупок 30 января 2020 года, пишет





Согласно конкурсным документам, исполнитель должен провести запланированные мероприятия совместо с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 20 апреля 2020 года. Всего из федерального бюджета Минкульт России готов потратить 4,2 млн российских рублей (это около 66 тыс. долларов).





Общее количество участников — от 76 до 110 человек, из них россиян — от 42 до 50 человек. Состав административно-технической группы мероприятий должен быть не менее 6 и не более 8 человек.





Напомним, возглавляет РВИО бывший министр культуры России Владимир Мединский. Недавно он лишился министерской должности и стал помощником Владимира Путина по историческими вопросами и гуманитарной сфере.



