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Минкульт России потратит ₽4,2 млн на борьбу с «фальсификацией истории» в Беларуси

02.02.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минкульт России собирается организовать в Беларуси два круглых стола и одну выставку на тему «Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории».

Тендер на оказание услуги по организации и проведению дискуссионно-выставочного мероприятия размещен на сайте Единой инормационной системы РФ в сфере закупок 30 января 2020 года, пишет reform.by

Согласно конкурсным документам, исполнитель должен провести запланированные мероприятия совместо с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 20 апреля 2020 года. Всего из федерального бюджета Минкульт России готов потратить 4,2 млн российских рублей (это около 66 тыс. долларов).

Общее количество участников — от 76 до 110 человек, из них россиян — от 42 до 50 человек. Состав административно-технической группы мероприятий должен быть не менее 6 и не более 8 человек.

Напомним, возглавляет РВИО бывший министр культуры России Владимир Мединский. Недавно он лишился министерской должности и стал помощником Владимира Путина по историческими вопросами и гуманитарной сфере.

Это не первая активность Мединского в Беларуси в качестве «историка». В октябре прошлого года в Бресте на деньги российской организации был установлен памятник поэту Пушкину. Сообщалось, что инициатором установки бюста был бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.
 
Теги: Брест
 
 
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Минкульт России собирается организовать в Беларуси два круглых стола и одну выставку на тему «Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической...
 
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