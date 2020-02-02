|
Минкульт России потратит ₽4,2 млн на борьбу с «фальсификацией истории» в Беларуси
Источник материала: Партизан
Минкульт России собирается организовать в Беларуси два круглых стола и одну выставку на тему «Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории».
Тендер на оказание услуги по организации и проведению дискуссионно-выставочного мероприятия размещен на сайте Единой инормационной системы РФ в сфере закупок 30 января 2020 года, пишет
Согласно конкурсным документам, исполнитель должен провести запланированные мероприятия совместо с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 20 апреля 2020 года. Всего из федерального бюджета Минкульт России готов потратить 4,2 млн российских рублей (это около 66 тыс. долларов).
Общее количество участников — от 76 до 110 человек, из них россиян — от 42 до 50 человек. Состав административно-технической группы мероприятий должен быть не менее 6 и не более 8 человек.
Напомним, возглавляет РВИО бывший министр культуры России Владимир Мединский. Недавно он лишился министерской должности и стал помощником Владимира Путина по историческими вопросами и гуманитарной сфере.
Это не первая активность Мединского в Беларуси в качестве «историка». В октябре прошлого года в Бресте на деньги российской организации был установлен памятник поэту Пушкину. Сообщалось, что инициатором установки бюста был бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минкульт России собирается организовать в Беларуси два круглых стола и одну выставку на тему «Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)