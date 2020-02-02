ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: как выглядел кабинет посла США в Беларуси 28 лет назад

02.02.2020 16:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посольство США в Минске было основано ровно 28 лет назад. В официальном аккаунте ведомства в Facebook появилась фотография рабочего места первого посла США в Беларуси — Дэвида Суорца.

Вот как оно выглядело:



"В этот день в 1992 году было основано посольство США в Беларуси. По этому случаю мы решили поделиться с вами архивными снимками того времени. Вы, наверное, удивитесь, но на фото запечатлён рабочий стол первого посла США в Беларуси — Дэвида Суорца. Он прибыл в страну вскоре после открытия посольства и возглавлял дипломатическую миссию до января 1994 года", - сообщается в аккаунте посольства.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Минске было основано ровно 28 лет назад. В официальном аккаунте ведомства в Facebook появилась фотография рабочего места первого посла США в Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский боксер Редкач лишен лицензии за укус соперника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика