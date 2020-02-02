Фотофакт: как выглядел кабинет посла США в Беларуси 28 лет назад

Вот как оно выглядело:

"В этот день в 1992 году было основано посольство США в Беларуси. По этому случаю мы решили поделиться с вами архивными снимками того времени. Вы, наверное, удивитесь, но на фото запечатлён рабочий стол первого посла США в Беларуси — Дэвида Суорца. Он прибыл в страну вскоре после открытия посольства и возглавлял дипломатическую миссию до января 1994 года", - сообщается в аккаунте посольства.