Эксперт: $300 стоит услуга по оформлению ввезенного автомобиля на подставного инвалида

Office Life рассказал заместитель председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода. Более 9 месяцев прошло после вступления в силу указа о льготном ввозе автомобилей для инвалидов I и II групп, а также многодетных. Указ № 140 позволяет этим людям ввозить авто из-за пределов ЕАЭС и платить только 50% пошлины. Документ серьезно повлиял на рынок автомашин в Беларуси. Об этомрассказал заместитель председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.





— Мы почувствовали влияние указа на продажи новых автомобилей. Рынок начал интенсивно замедляться во втором полугодии. Практически нулевой рост. Январь 2020 года тоже пока проходит по достаточно скромному сценарию.





И в целом есть ожидания специалистов, что продажи новых автомобилей в этом году снизятся впервые за последние несколько лет. Одна из причин — это, конечно, усиливающийся ввоз по 140-му указу. В целом рынок вырос примерно на 25%. Я имею в виду автомобили, ввозимые по всем каналам. И новые, и б/у. А ввоз автомобилей физлицами, который на 70% состоит из ввоза под 140-й указ, вырос на 125%. При этом продажи дилеров, входящих в Белорусскую автомобильную ассоциацию, выросли на 22%. То есть динамика достаточно интенсивная. Ввоз, по данным Белстата, в октябре 2019-го составил 2,3 тысячи автомобилей. Я еще раз повторяю, речь о ввозе физлицами из-за пределов ЕАЭС. На три четверти, по нашим оценкам, это 140-й указ.





Мы, автодилеры, не рассматриваем эту меру как социальную поддержку. Мы видим, что очень много злоупотреблений на рынке. Активизировались «перекупы». Существуют определенные ставки. Около $300 в эквиваленте стоит комплексная услуга по оформлению на подставное лицо, того самого инвалида или многодетную семью. С социальной точки зрения это решение себя не оправдало. С точки зрения наполнения бюджета... Хочу напомнить, что в бюджете 2020 года 200 млн рублей дополнительных доходов планируется в результате реализации этого указа. По нашим оценкам, это соответствует ввозу примерно 30 тысяч автомобилей. То есть 2,5 тысячи авто в месяц. Но я хочу напомнить читателям, экспертам да и, наверное, разработчикам указа, что при средней реализуемой цене нового автомобиля на рынке около 40 тысяч рублей автодилер уплачивает только НДС на 6770 рублей, что превышает доходы бюджета от ввоза аналогичного автомобиля по 140-му указу.





— Как бы вы отнеслись к инициативам льготных кредитов или льготного лизинга на покупку авто, производимых в ЕАЭС?





— Вопрос отчасти коррелирует с предложением гендиректора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, который сказал о том, что 140-й указ бьет по интересам не только импортеров, но и отечественных производителей. И он же предложил в качестве мер поддержки нуждающихся слоев населения какие-то финансовые продукты или специальные программы. Мы, члены Белорусской автомобильной ассоциации, куда входит и «БЕЛДЖИ», естественно, эту инициативу поддерживаем.





— Как я понимаю, вы продаете и те автомобили, которые собраны в Китае?





— У нас есть автомобили, собранные в Китае. Но с учетом «утилизационного маневра», который проводится в России, будущее брендов, не имеющих сборки на территории ЕАЭС, очень смутное. Я не исключаю, что автомобили, ввозимые из КНР, перестанут поступать на наш рынок в 2020 году. То есть речь будет только о машинах, собираемых на территории ЕАЭС: как правило, это Россия и Беларусь.