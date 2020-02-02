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Меган Маркл поменяла королевский статус на канадское реалити-шоу
Источник материала: Партизан
После отказа от королевского статуса Меган Маркл получила свою первую работу — он будет вести канадское реалити-шоу о вторых свадьбах, которое покажет Netflix.
Как сообщает издание
По словам источника, "близкого к съемочной группе", речь идет о шоу "I Do, Redo". 30-минутные эпизоды транслируются по всему миру на Netflix, который является со-продюсером шоу вместе с канадской Bell Media.
Отмечается, что за один съёмочный день Меган Маркл будет получать 588 долларов и это "может стать первым шагом на пути к финансовой независимости", которую она вместе с мужем принцем Гарри хотела после выхода из королевской семьи.
Отметим, что ранее Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.
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После отказа от королевского статуса Меган Маркл получила свою первую работу — он будет вести канадское реалити-шоу о вторых свадьбах, которое покажет Netflix.
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