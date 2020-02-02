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Страховые взносы в Беларуси в 2019 году выросли на 12,4% до почти Br1,4 млрд
02.02.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в 2019 году составили Br1 млрд 378,1 млн, темп роста по сравнению с 2018 годом - 112,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
По добровольным видам страхования взносы составили Br860,2 млн, что на Br144,4 млн больше, чем за 2018 год.
Страховые взносы по обязательным видам страхования - Br517,9 млн (на Br7,7 млн больше).
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,4% (за 2018 год - 58,4%).
За 2019 год выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили Br708 млн, что на Br83,3 млн больше, чем за 2018 год. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 51,4% (51% в 2018-м).
Страховые организации перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br125,5 млн (за 2018 год - Br131,9 млн), из них Br67,5 млн - налоги и неналоговые платежи в бюджет, Br58 млн - платежи во внебюджетные фонды.
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Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в 2019 году составили Br1 млрд 378,1 млн, темп роста по сравнению с 2018 годом - 112,4%,...
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