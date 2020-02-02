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Житель деревни Синичино обнаружил в земле предмет, похожий на минометную мину

02.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Житель деревни Синичино обнаружил в земле предмет, похожий на минометную мину

2 февраля 2020 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Синичино. Мужчина сообщил, что во время работ на приусадебном участке обнаружил в земле предмет, похожий на минометную мину.

На место обнаружения опасной находки выбыли сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 ВВ МВД Республики Беларусь.

Для обеспечения безопасности было выставлено оцепление. В радиусе до 1 километра из близлежащих домов эвакуировано 15 человек.

Саперы осмотрели предмет. В земле находилась немецкая 81-мм минометная мина времён ВОВ со взрывателем. Боеприпас извлекли, вывезли из населенного пункта и обезвредили.

 
 
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2 февраля 2020 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Синичино. Мужчина сообщил, что во время...
 
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