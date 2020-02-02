Голодные гости и закулисный хаос. Пять неожиданных фактов о церемонии Оскар

По подсчетам Variety, на проведение церемонии вручения премий Американской киноакадемии ежегодно уходит в среднем около 40 миллионов долларов. Расходы включают в себя стоимость красной дорожки, изготовление статуэток, праздничный обед для гостей с изысканными блюдами, а также гонорар ведущего и других участников церемонии.





Организаторы одной из самых масштабных церемоний года стремятся создать шоу высокого уровня, не имея права на ошибку. Впрочем, даже при абсолютно безупречной организации, во время "лайва" Оскара традиционно происходят разнообразные конфузы, такие, например, как падение Дженнифер Лоуренс по пути на сцену и оглашение не того победителя. Напомним, в 2017 году ведущий Оскара отдал награду за Лучший фильм не той картине.





НВ Style предлагает узнать пять неожиданных фактов о проведении церемонии Оскар. В ожидании главной киноночи годапредлагает узнать пять неожиданных фактов о проведении церемонии Оскар.





1.Существует целая команда профессионалов, которая заполняет пустые места в зале





Организаторы церемонии позаботились о том, чтобы зал Оскара всегда был полностью заполнен. Некоторые звезды и другие гости церемонии покидают свои места до финальной части шоу. В этом случае их опустевшие места занимают специально присутствующие для этого в зале люди, для которых заранее подготавливают вечерние платья и смокинги в нейтральных оттенках. Предварительно им также делают профессиональный макияж и укладку волос.









2.Гости церемонии остаются голодными в течение всей церемонии





Вопреки распространенному мнению о том, что для гостей церемонии предусмотрен праздничный стол, в действительности им приходится испытывать жуткий голод во время шоу. У гостей и участников Оскара есть возможность перекусить незадолго до старта официальной части шоу. В случае, если звездные гости не успели отведать легких закусок с коктейльного стола, им придется дождаться официального обеда, который традиционно начинается в среднем через три часа после завершения шоу.





3.На самом деле существует не одна, а две красные дорожки Оскара





Дефиле мировых кинозвезд по красной дорожке Оскара — событие не менее фееричное, нежели сама церемония. Впрочем, мало кто знает, что на самом деле существует несколько красных дорожек Оскара. Они делятся на категории «знаменитые» и «не очень». Так, на главной красной дорожке можно увидеть главных звезд Голливуда и влиятельных продюсеров, известных режиссеров и других представителей киноиндустрии, достигших успеха. В свою очередь, на «запасной» красной дорожке проходит дефиле менее известных гостей церемонии.





4.За кулисами находится команда профессиональных комиков, которая помогает ведущим





Ведущие должны быть готовы к ошибкам, которые неизбежны во время прямого эфира. Для непредвиденных ситуаций, как в случае с объявлением со сцены «не того победителя» за кулисами находится целая команда профессиональных комиков, которые мгновенно придумывают остроумные шутки и передают их ведущим. В целом, быть ведущим Оскара — задача не из легких. Им необходимо быть максимально сконцентрированными и крайне внимательными к деталям, словам победителей и гостей церемонии.





5.После оглашения победителей за кулисами начинается настоящий хаос





Победители премии Оскар сталкиваются с настоящим хаосом за кулисами после церемонии. Их фотографируют репортеры, им задают вопросы журналисты, перебивая друг друга, и поздравляют коллеги и друзья — и все это происходит практически одновременно. При этом, из толпы репортеров представители академии и личные ассистенты знаменитостей выбирают определенных журналистов, которым предоставляется возможность задать несколько вопросов победителю. Каждый репортер имеет свой собственный уникальный номер, размещенный на карточке, которую они держат в руках. Звезды неоднократно признавались, что чувствуют себя так, будто находятся на аукционе, выбирая журналистов для интервью.





Напомним, 13 января Американской киноакадемией были представлены номинанты на премию Оскар 2020. Имена претендентов на главную кинопремию мира в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй. Академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм. В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы Ford против Ferrari, Ирландец, Кролик Джо Джо, Джокер, Маленькие женщины, Брачная история, 1917, Однажды… в Голливуде и Паразиты.







