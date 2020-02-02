Январь 2020 года стал для нефти худшим за 30 лет

В последний день января нефтяные котировки снизились еще на процент с небольшим. Истекающий мартовский фьючерс на Brent в пятницу стоил $58,16 за баррель, апрельский — $56,62. Нерадостную картину давали и опережающие индикаторы: спред декабрь-декабрь 2020–2021 года сжался до 70 центов, минимума с октября.





Дополнительным фактором этого снижения стали новости об экстренном саммите ОПЕК+, который Саудовская Аравия предложила созвать уже в феврале. Министр энергетики России Александр Новак дал понять, что Россия готова реагировать на происходящее на рынке совместно с другими нефтедобывающими странами.





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Нефть дешевеет при сокращающемся предложении, отмечает CNBC: кризис в Ливии лишил мировой рынок 800 тыс. баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия придерживаются соглашения об ограничении добычи. По данным Bloomberg, ОПЕК+ готов рассмотреть сокращение добычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки, но осуществимость этого под вопросом.





Две трети экономики Китая все еще не работает из-за решительных мер властей по предотвращению распространения коронавируса. По оценке аналитиков Bloomberg, разворот нефтяного тренда потребует двух условий: вспышка коронавируса в Китае быстро сойдет на нет и одновременно глобальный спрос покажет признаки оживления.