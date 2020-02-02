Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

AFP . С инициативой выступили два шведских депутата Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, сообщает





«Грета Тунберг — климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она упорно трудилась над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис. Климатический кризис породит новые конфликты и, в конечном итоге, войну. Поэтому действия по сокращению наших выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом установления мира», — утверждают шведские законодатели.





По их словам, без Греты и основанного ею движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего») проблема климата не стояла бы так остро на сегодняшней повестке дня.





Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля, а сделать это могут тысячи людей, в том числе бывшие лауреаты, некоторые профессора университетов, законодатели и министры правительств по всему миру, а также нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета.





Грету Тунберг уже номинировали в прошлом году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.





За последний год 17-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.





В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, «украли» у нее «мечты и детство».





Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морских суднах.