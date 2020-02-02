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Фотофакт: окружение Лукашенко изучает колу Помпео

02.02.2020 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недопитый стакан колы и банка из-под напитка стали предметом изучения окружения президента Беларуси.
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Все дело в том, что эту колу пил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет reform.by

«Это не показали по телевизору. Вчера мы подсмотрели, что было на столе у Помпео. А что выберет американец? Конечно, Колу! Но Помпео выбирает — диетическую. No sugar! No calories!» — написал анонимный автор телеграм-канала «Пул Первого». Этот телеграм-канал близок к пресс-службе беларусского президента.

К сообщению приложено фото артефакта.
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Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля. Он встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Помпео пообещал, что США скоро назначат посла в Беларусь после 12-летнего перерыва, заявил, что США готовы на 100% обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, но пока не готовы полностью снять санкции. 
 
Теги: Минск
 
 
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Недопитый стакан колы и банка из-под напитка стали предметом изучения окружения президента Беларуси.
 
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