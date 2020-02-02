Минкульт России потратит $66,5 тысяч, чтобы в Беларуси поговорить про «фальсификацию истории»

Источник материала: KYKY

Министерство культуры России решило потратить 4,2 миллиона российских рублей, чтобы провести в Беларуси круглый стол по теме «Роль российской и беларуской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории». На портале российских госзакупок тендер на проведение ивента заметило

«МБХ медиа».

Если верить тендеру, круглый стол в Беларуси должен пройти при участии российского военно-исторического общества до 20 апреля. А обсуждать там будут «противодействие фальсификации истории и музейные проекты двух стран, посвященные 75-летию общей Победы». А еще выставку хотят провести, на военно-историческую тематику.

Определено и количество участников – не менее 76 и не более 110 человек, из которых россиян – не менее 42 и не более 50. Более того, есть пометка про условия проживания этих самых российских участников – трех- или четырехзвездочные гостиницы, плюс питание в ресторане или кафе.

Кроме того, необходимо организовать официальный прием всех представителей российской делегации, зарубежных спикеров и беларуских официальных лиц. В меню приема должны быть включены холодные и горячие закуски, горячие блюда, десерты, фруктовые тарелки и напитки. Так сказать, чтобы с размахом и по-богатому.