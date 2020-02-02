Джокович эмоционально прокомментировал рекордную победу на Australian Open

Источник материала: Tut.by

Сербский теннисист Новак Джокович довольно эмоционально прокомментировал восьмую победу на Australian Open. В финале он нанес поражение австрийцу Доминику Тиму в пяти сетах (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

— В первую очередь поздравляю Доминика Тима с невероятным турниром. Это был очень сложный матч. Ты был близок к победе. У тебя впереди еще много лет карьеры, и уверен, что ты завоюешь больше одного титула на турнирах «Большого шлема».

Этот год начался с нескольких ужасных событий. Пожары здесь, в Австралии, конфликты в различных странах, где люди гибнут каждый день. Погиб также человек, который был очень близок мне, был моим наставником — Коби Брайант, который ушел из жизни вместе со своей дочкой.

Думаю, всё это напоминают нам о том, что сейчас, более чем когда-либо, мы должны держаться вместе. Быть рядом со своими семьями, людьми, которые любят и заботятся о нас.

Да, мы — часть профессионального спорта, мы соревнуемся и стараемся показать лучшее, на что способны. Но есть и более важные вещи в жизни, — сказал Джокович.