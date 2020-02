Джокович эмоционально прокомментировал рекордную победу на Australian Open

Источник материала: Tut.by

Сербский теннисист Новак Джокович довольно эмоционально прокомментировал восьмую победу на Australian Open. В финале он нанес поражение австрийцу Доминику Тиму в пяти сетах (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).