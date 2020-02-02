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Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в последнем спарринге турецкого сбора

02.02.2020 19:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» на первом турецком сборе сыграл последний спарринг против самарских «Крыльев Советов». Белорусский клуб не смог удержать победный счет, упустив победу в концовке игры. Счет матча 1:1.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В первом тайме на поле у динамовцев вышли Павел Павлюченко, Олег Веретило, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Элис Бакай, Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Всеволод Садовский.

Брестчане уверенно начали матч и довольно быстро открыли счет. Артем Милевский отпасовал на Михаила Гордейчука, тот с фланга прострелил во вратарскую, где расторопнее всех оказался капитан команды Милевский, отправивший мяч в сетку ворот «крылышек». Отметим, что динамовцы смотрелись лучше, слаженнее и сыграннее.

Во втором тайме тренер «Динамо» выпустил на поле Александра Павловеца, Артема Быкова, Павла Савицкого, Романа Юзепчука, Максима Витуса, Владислава Васильева, Максима Шевченко и Дениса Лаптева.

Вторая половина матча проходила в равной борьбе, обе команды имели моменты для взятия ворот. А однажды штанга спасла ворота российского клуба после удара с 40 метров Сергея Кисляка.

Впрочем, удержать победный счет белорусы не смогли. В самой концовке второго тайма «Крылья Советов» сравняли счет.

За матчем с трибун за игрой брестчан вновь наблюдали представители тренерского штаба сборной Беларуси по футболу, а также представители БАТЭ в лице главного тренера Кирилла Альшевского и ряда игроков клуба.

Напомним, что первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3. В третьем был обыгран братиславский «Слован», а матч чуть не закончился дракой игроков.

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестчане не смогли удержать победу в матче против самарских «крылышек».
 
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