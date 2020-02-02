О канализационных люках Бреста: есть с Погоней, ЕвроЦентр к 1000-летию и ещё разные

Источник материала: Виртуальный Брест

Тема канализационных люков всю неделю будоражит умы читателей новостных порталов Бреста. Всем ведь интересно - где? А вот не скажем. Думайте сами, ищите сами. Подсказка небольшая - в самом центре, на то он и ЕвроЦентр. Намёк не только на центр города, но и Европы, а может быть и всей Евразии.





Выглядит крышка люка действительно оригинально, хотя и выделяется среди окружающих ржавым цветом. Но пройти мимо такой вы уже не сможете - обязательно сфотографируете!





Люк явно установлен в честь 1000-летия города, и даже в ЖКХ всю неделю не знали, где он (но теперь уже тайна немного приоткрыта, эти невозможные соцсети всё разнюхали).









А вот как выглядят обычные, они тоже у нас оказывается разнообразные, а не одинаковые:





И это только те, что подвернулись там рядом, мы за ними не бегали по городу, все примерно в одном месте.

















Есть и совсем уж секретная крышка люка (только никому не говорите), на ней, не поверите, - герб Погоня! Кто не знает - это герб Великого княжества Литовского. Живая история под ногами.





Не очень чёткий, однако всё хорошо видно. Один нюанс смущает, это похоже не лошадка, а... зубр??? И кроме того, герб Бреста на щите, а в реальности, конечно, там другой. Вольная интерпретация, так сказать, стилизованная под Брест.





Вот такой он наш город - загадочный, и каждый раз чем-то удивляющий. Так что смотрите иногда под ноги, а не только в небесах птичек считайте, можете увидеть что-то интересное.