ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

02.02.2020 19:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня прошел областной этап кастинга конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Участие в отборочном этапе приняли 53 девушки Брестской области, 27 из них прошли в следующий этап.

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

Полную видеозапись смотрите по ссылке.

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте сегодня прошел областной этап кастинга конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Участие в отборочном этапе приняли 53 девушки Брестской области, 27 из них прошли в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два человека получили ножевые ранения в результате теракта в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика