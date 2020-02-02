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ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"
02.02.2020 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте сегодня прошел областной этап кастинга конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Участие в отборочном этапе приняли 53 девушки Брестской области, 27 из них прошли в следующий этап.
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В Бресте сегодня прошел областной этап кастинга конкурса "Мисс Беларусь - 2020". Участие в отборочном этапе приняли 53 девушки Брестской области, 27 из них прошли в...
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