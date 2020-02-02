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Сразу две камеры запечатлели момент жёсткого ДТП на боковом проезде по Машерова
02.02.2020 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вчера, 1 февраля 2020 года. Подробная официальная информация
А вот как всё произошло:
видео -
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
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ДТП произошло вчера, 1 февраля 2020 года. Подробная официальная информация размещена по ссылке. А вот как всё произошло: видео - wikilink.by В результате ДТП...
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