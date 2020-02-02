|
Крепкие, трезвые, аккуратные и яблоки от коронавируса в Бресте: как креативят в рекламе
02.02.2020 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Когда реклама сделана с юмором - это немедленно привлекает внимание. Вот такой необычный плакат выставляют в Бресте:
А вот кто-то решил немного хайпануть на теме коронавируса. Говорят, снимок сделан где-то в Бресте, но это не точно.
А вы как умеете рекламировать свои товары и услуги?
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by