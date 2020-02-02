Крепкие, трезвые, аккуратные и яблоки от коронавируса в Бресте: как креативят в рекламе

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда реклама сделана с юмором - это немедленно привлекает внимание. Вот такой необычный плакат выставляют в Бресте:





А вот кто-то решил немного хайпануть на теме коронавируса. Говорят, снимок сделан где-то в Бресте, но это не точно.





А вы как умеете рекламировать свои товары и услуги?