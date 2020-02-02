В «Белэнерго» объяснили почему минчане все еще чувствую запах мазута

По словам специалистов, запах появляется при разгрузке топлива. То есть, когда из цистерн мазут переливают в резервуары ТЭЦ. Однако он должен исчезнуть уже сегодня, 2 февраля.





Также в РУП «Минскэнерго» принесли свои извинений жителям Фрунзенского района, которые проживают в непосредственной близости с ТЭЦ, и пообещали, что при необходимости проведения подобных работ с резервным топливом, общественность проинформируют заранее.





Напомним, из-за аномальных погодных условий, несвойственных для нашего климата, процесс перегрузки мазута на минской ТЭЦ-4 принес неудобства местным жителям.