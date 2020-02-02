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Два человека получили ножевые ранения в результате теракта в Лондоне
Источник материала: Партизан
Нападавший застрелен полицией.
Об этом говорится в сообщении Скотленд Ярда. Один из свидетелей рассказал Пресс Ассошиэйшн, что злоумышленник был вооружен тесаком, а на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.
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Нападавший застрелен полицией.
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