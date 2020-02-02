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Тайна токенов, или В чем выгода для компаний при покупке цифрового аналога ценной бумаги

02.02.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце прошлого года три крупных отечественных предприятия предложили к свободной покупке токены.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» решил разбираться, что скрывается за модным названием.

Помочь сориентироваться в новшестве попросили управляющего директора криптобиржи Дмитрия Шедко.

Для чего создаются токены


— Токен — цифровой аналог ценной бумаги, которую инвестор получает от компании в обмен на деньги. Проще говоря, предприятие, желающее привлечь средства, заключает договор на создание и размещение токенов на криптобирже. Покупатели приобретают их через сервис, организация получает деньги на счет и через оговоренное время выплачивает проценты, — рассказал Д. Шедко. — С точки зрения покупателя, система простая. На сайте нашей биржи вы создаете виртуальный кошелек и приобретаете по сути запись в базе данных или реестре. Инструмент прост и схож с депозитом, только все операции происходят в цифровом виде.

Это стало возможным после подписания Декрета № 8 о развитии цифровой экономики. Он же предусматривает определенные льготы для обращения токенов. Например, с дохода, который получают при размещении денег, не уплачивается подоходный налог, налог на прибыль и НДС. И это правило будет действовать до 1 января 2023 года.

В чем выгода компаний


— В том, что можно привлечь деньги на более выгодных для себя условиях и предложить наилучшие условия инвесторам. Сегодня банковские кредиты дороже на 2–3 %. Сбор необходимой суммы идет медленно, процесс может занимать несколько месяцев. Соответственно, и выплаты дивидендов зависят не от заявленной суммы, а от собранной на момент расчетов с инвестором, — пояснил специалист.

Предлагаемые ставки по токенам значительно превышают ставки по банковским вкладам. Максимальный банковский вклад для граждан в иностранной валюте сегодня составляет 2,5 % годовых, токенов — от 5,15 до 6 %. Поэтому вариант вложения средств в последние может стать весьма привлекательным.

На что обращать внимание при покупке


— Прежде всего следует ознакомиться с условиями, предлагаемыми компанией. Как правило, указываются фиксированный размер дохода, сроки выплаты. Остается только выбрать понравившийся вариант, — говорит Д. Шедко. — Срок инвестирования — от трех до пяти лет. Некоторые предприятия обещают вернуть всю сумму через год или полтора. Все подробности описываются в White paper — документе, содержащем сведения о деятельности, для которой привлекаются средства, и лице, планирующем ее осуществлять. Его составляет компания, работающая на площадке. Прописываются все дополнительные условия, детали и нюансы, процентные ставки. Также указывается, для чего привлекаются финансы. К примеру, на модернизацию цеха или развитие розничной сети и роботизацию производства.

Какие риски


Любой финансовый инструмент предполагает определенную степень риска: чем он выше, тем выше проценты. По словам управляющего директора криптобиржи, доходы по токенам не сильно отличаются от доходов по традиционным ценным бумагам. С точки зрения процентных ставок, уровня риска и гарантий цифровой инструмент схож с облигациями. Но если вдруг платформа исчезнет, обязательства останутся. Ведь процесс дублируется в системе блокчейн Национального банка Республики Беларусь, которая объединяет все банки. В ней отображается каждая операция, она фиксируется и хранится в распределенной системе, то есть нет одного человека, контролирующего всю систему. Соответственно, изменить что-то в пользу кого-то невозможно. В любой спорной ситуации она может быть применена как независимая. Правила подключения к этой системе определяет также Нацбанк. Он ввел и правила идентификации клиентов, приходящих к нам. Например, для юридического лица анкета состоит из 300 позиций. В основе этих требований — документы международных организаций, которые отвечают за финансовую безопасность.

Кто контролирует процесс


Услуги по созданию и размещению токенов могут оказывать только резиденты Парка высоких технологий (ПВТ), выступающие в качестве организаторов ICO (цифровой аналог биржи ценных бумаг). В свою очередь ПВТ предъявляет строгие требования к участникам ICO: определенные уровень финансирования и размер уставного капитала, профессионализм специалистов, которые отвечают в том числе за управление рисками. К примеру, прежде чем стать резидентом ПВТ, нам пришлось пройти международный аудит соответствия. Он будет повторяться ежегодно.

Как вернуть деньги


Компании, зарегистрированные у нас, неравнозначны. По этой причине предусмотрена ответственность за функционирование платформы. Те же правила ПВТ предусматривают высокий уставный фонд, который должен быть размещен на депозите. Ни платформа, ни банк-учредитель по умолчанию за конкретные проекты ответственности не несут. Но если компания объявит дефолт, согласно Декрету № 8, клиент может через суд востребовать то, что ему должны. Предприятие сохраняет обязательства перед инвестором, даже если платформа прекращает существование, а владелец токенов, как и облигаций, находится 4-м в очереди на возврат средств.

Кто привлекает деньги на криптобирже


— Любое предприятие, имеющее стабильное финансовое положение. Мы тщательно изучаем бизнес-проекты, подлежащие финансированию, —отмечает Д. Шедко.

Компании предоставляют намного больше документов, чем фиксируется в White paper. Должно быть четкое понимание, для чего привлекаются деньги.
 
Теги: Минск
 
 
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В конце прошлого года три крупных отечественных предприятия предложили к свободной покупке токены.
 
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