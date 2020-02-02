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Гражданство, уголовка, информация: какие законы и кодексы изменят в 2020 году

02.02.2020 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление правительства Беларуси от 29 января 2020 г. №54 о подготовке органами госуправления законопроектов в 2020 году. Всего в плане 34 пункта, из которых собственно проектов закона 27, ещё 4 — законы по мотивам решений Александра Лукашенко и связанные с международными договорами и обязательствами Беларуси и 4 концепции проектов закона.

Среди прочего, власти Беларуси планируют изменить Банковский и Налоговый кодексы, Кодекс о культуре и Кодекс о недрах, кодексы по вопросам уголовной ответственности, законы о профилактике правонарушений, сообщает "Еврорадио".

Ревизии подвергнут законы о гражданстве, об инвестициях, о защите прав потребителей, о лицензировании, о гарантированном возмещении банковских вкладов и другие.

Кроме того, нас ждёт новая концепция закона об информации, информатизации и защите информации. Она должна отправиться на согласование к Лукашенко в декабре.
 
 
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На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление правительства Беларуси от 29 января 2020 г. №54 о подготовке органами госуправления...
 
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