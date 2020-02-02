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Память Кастуся Калиновского почтили на его родине
Источник материала: Партизан
В Мостовляны приехали активисты из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов.
В день рождения национального героя Беларуси Кастуся Калиновского общественные активисты почтили его память в Мостовлянах.
На родину героя приехало около двух десятков человек из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов, передает
Были флаги разных народов, участвовавших в восстании, которое возглавлял Калиновский.
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В Мостовляны приехали активисты из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов.
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