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Память Кастуся Калиновского почтили на его родине

02.02.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мостовляны приехали активисты из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов.
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В день рождения национального героя Беларуси Кастуся Калиновского общественные активисты почтили его память в Мостовлянах.

На родину героя приехало около двух десятков человек из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов, передает «Радыё Рацыя».

Были флаги разных народов, участвовавших в восстании, которое возглавлял Калиновский.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Мостовляны приехали активисты из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов.
 
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