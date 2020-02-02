Как борисовские чиновники боятся гласности и втихую топят мелкий бизнес

ex-press.by . Процесс увядания вещевого рынка, принадлежащего КУП «Борисовский городской стадион» (ул. Гагарина, 46 ), начался в январе 2016 года, когда вступил в силу знаменитый указ 222. Торговать в новых условиях многим борисовским ипэшникам становилось невыгодно; некоторые из них пытались протестовать, другие принялись резать роллеты, пишет





Затем, в начале декабря 2017 года, прокатилась очередная волна возмущений в предпринимательской среде: по городу разошлись слухи о том, что местные власти якобы задумали вообще закрыть четыре действующих рынка и перевести всех торговцев на другое место. Но уже 20 декабря состоялась трехчасовая встреча предпринимателей с главой города Геннадием Денгалевым. Казалось, лед тронулся. «Клянусь, завозите летний товар! Смело завозите, — сказал на встрече председатель райисполкома, а в конце диалога пожелал ипэшникам исполнения желаний и процветания их бизнесу. «Счастья вам и добра!»: так было еще вчера.





А что имеем сегодня? По словам предпринимателей, которые работают на «Стадионе», местные власти «тайно хотят уничтожить рынки в Борисове». ИП задаются вопросами: «Что будет с горожанами, если рынки закроют или перенесут? Что будет с семьями предпринимателей, многие из которых 25 лет отдали рынку? Волнуют ли эти вопросы городскую администрацию?»





В воскресенье, 26 января, журналисты встретились с предпринимателями, работающими на вещевом рынке.





«Запрещают торговать новым людям»





Предприниматель Владимир С. рассказал , какие проблемы, по его мнению, нужно срочно решать, но администрация города молчит и то же самое требует от ИП:





— Проблема в том, что сюда запрещен приход новых людей со стороны, им не разрешают арендовать здесь место. Администрация рынка, как руководство государственного предприятия, исполняет то, что предписано исполкомом. Из-за этой главной проблемы рынок увядает. Пустуют роллеты.





Статус рынка падает, соответственно покупатели все меньше хотят приходить сюда. Нас это волнует, ведь мы заинтересованы в том, чтобы все места были заняты.





Борисовские предприниматели рассказали и о другой острой проблеме, из-за которой они, по их словам, не могут переписать свои роллеты на кого-либо или перевезти их в другое место.





— Нам сообщили о запрете перемещения роллетов на территории рынка. Однако недавно директор изъявил готовность решать эту проблему с Советом предпринимателей рынка. Директор вышел на связь и готов общаться. Понятно, что его исполком заставляет выполнять предписания, от него ничего не зависит. Сейчас невозможно переписать свой роллет на кого-то другого, переместиться в иное место.





Предприниматель Владимир Д. удивляется:





— Власти действуют скрыто, говорят на них не ссылаться, фото и аудио не делать, ни одного слово прессе не говорить. Но какая тут может быть тайна?!





В понедельник, 20 января, мы встречались с первой заместительницей председателя Борисовского районного исполнительного комитета Лианой Хмурович.





Она сразу сказала, что видео и аудиосъемка запрещены: «Я сильно не готова отвечать на вопросы, а если, не дай бог, отвечу, вы никому не говорите». И это говорит чиновник такого ранга!





Сейчас мы видим, что в исполкоме нет преемственности, у директора рынка нет преемственности. Получается, что администрации нельзя доверять? Документов нет, есть только генплан. Нет проекта: кто строил и как? Теперь нам говорят, что рынок построили не так, как нужно новой администрации. Мы строили все с разрешения предыдущей администрации исполкома. Договора и строителей предлагал исполком. Согласно смете, роллеты стоили в среднем 3-4 тысячи долларов. Именно такие суммы ИП вносили за них. Павильоны стоили более 5 тысяч долларов. Эти суммы были прописаны в договорах при застройке рынка.





«Нет конкретики. Мелкий бизнес в Борисове на грани закрытия»





Владимир Д.: — Это проблема общая для всех борисовских рынков. В Старом городе до сих пор аренда не заключена, на Новоборисовском рынке хотят делать модернизацию, их тоже прессуют. На «Спатканне» тоже заключают договора на полгода, раньше было 3 года. Это не дает нам возможности развиваться и планировать. У нас бизнес останавливается. Как можно на полгода что-то спланировать. Они не говорят конкретно: остаемся мы или нет. Просто торгуйте. Нет конкретики. Мелкий бизнес в Борисове на грани закрытия. Его просто уничтожают косвенно. На остановках уже нет ларьков.





Создаются условия, при которых мы не можем контролировать ситуацию и развиваться. Все действия показывают, что нас хотят просто закрыть, но без бумажки. Негласно.





Владимир С. поддерживает коллегу:





— Уходят люди с рынков, значит надо вырезать роллеты. Если начнут вырезать, начнется бардак. Вот этот рынок в таком виде стоит 15 лет.









«Стойте, пока стоите»





— Что вам обещают в ближайшем будущем?





Владимир С.: — Планы нам не раскрывают. Говорят, что это спортивный объект. Мелкий бизнес находится в ужасном состоянии. И никому до нас дела нет. В 2017 году была эта же проблема. Тогда они искали площадку, но не нашли. Потом перестали говорить о новом месте: «Стойте, пока стоите». В областной газете «Минская правда» есть интервью с главным архитектором города Еленой Шершень, где четко написано, что рынок остается, это решение окончательное. Конструкция павильонов и роллетов соответствуют нормативам, будет приведена в порядок стоянка и вывеска. Можно работать и не переживать. Мы тогда вздохнули с облегчением. После публикации этого материала предприниматели пошли на прием к мэру, где ощущение уверенности, что все в порядке, улетучилось. Тогда Геннадий Денгалев сказал, что «это слова архитектора, это ее личное мнение». Ее слова он не подтвердил. Получается какая-та тайна, покрытая мраком.





К разговору присоединяется предпринимательница Наталья В.:

— Было 460 предпринимателей, сейчас меньше 400. Дело в том, что новых людей не пускают. Не дается развитие рынку. От ИП в бюджет города поступает много денег. Это очень большая сумма. Она же уменьшается, когда нам не дают работать. Предприниматели полностью содержат государственный спортивный объект «Стадион». В прошлом году мы собирали подписи и делали опрос у населения, узнавали, хотят ли, чтобы рынок перенесли, и нужен ли он нам. Более 2 тысяч подписей мы собрали за субботу и воскресенье.





Бизнесмены признаются, что у них есть внутреннее ощущение, что эти места в городе кому-то необходимы.





Владимир С.: — Такое ощущение, что нас просто успокаивают, чтобы потом «тепленькими» убрать. Усыпят бдительность. «Мы вам ничего не скажем, а если скажем, то вы никому ничего не передавайте».





Чиновники боятся брать ответственность за свои слова. Это ужас. Вот как нас в исполкоме встречают: ни с кем не общайтесь, никому не говорите, что я что-то сказала, но я постараюсь ничего не говорить. Вот у нас такое общество — закрытое, что ли?





«Администрация, в первую очередь, должна думать об удобстве для горожан»





— Что намерены делать дальше?





Владимир С.: — Мы не знаем, завозить товар или нет, живем одним днем, рискуем своими деньгами. Зачем с нами так поступают? Почему аренду продлевают только на полгода? Скоро весна. Мы не можем планировать бизнес, но и выбора у нас нет. В том возрасте, в котором стоит большинство на рынке, что-то менять сложно. Начинать все сначала тяжело, но возможно.





Если учитывать состояние экономики в стране, то мы вообще мало кому нужны, даже в качестве охранников, строителей или вышибал в сетевых магазинах.





Рынок позволяет доработать до пенсии. Не умереть с голоду, поднять детей. У нас есть прошлое, есть настоящее, но нет будущего.





— На ваш взгляд, куда можно перенести рынок?





Наталья В.: — Места есть только за городом. Мы понимаем, что бабушка не поедет туда, мама с коляской — тоже. Удобно ли это для горожан? Мы, кстати, тоже горожане. Надо исходить в первую очередь из того, удобно ли это для жителей Борисова? Администрация должна думать об удобстве для горожан. Мы не занимаем площадь спортивного комплекса. Мы находимся на одном уровне с гипермаркетом «Евроопт». Там почему-то не ставится вопрос о категории спортивного объекта.





— Думаете, что городу не хватает спортивных объектов и ему необходим именно рынок «Стадион»?





— Еще ни разу за 20 лет не возникало вопроса, что нашим детям не хватает спортивных комплексов. Если задаться целью, можно найти пустующие места. Не думаю, что в скейт-парк, который построят рядом, если он будет на платной основе, потекут толпы людей. Если это будет бесплатно, то за какие средства будет содержаться стадион?





«Если рынки закроют, какие из нас специалисты? А столько дворников Борисову не надо»





— Каким вы видите свое будущее?





Наталья В.: — Наш рынок самый обустроенный, самый удобный. Почему и ходит сюда много людей. Важно, чтобы были эти рыночки: и в Старом городе, и Новоборисовский, и в центре города. Пожилые люди не будут ходить далеко. Все это очень печально. У нас привыкли, что нужно хвалить. Мы не против, если есть за что, а если не дают работать, то куда нам идти? Меняется администрация, меняются требования. Значит, мы должны не доверять ей?





Одна говорит одно, а вторая: «Кого вы слушали?». Что это за подход! Это даже неуважение к предыдущим людям. Народ же выбирал. И недоверие верхним властям, которые мэра назначают.





— Нам тут по 50 лет в среднем. Кто моложе, не может прийти торговать. Не может, потому что им не дадут место. Наш мэр почему-то не хочет нас услышать. На Новоборисовском рынке хотят продавать места с аукциона. Но кто пойдет выкупать их. Это смешно. Они не понимают, что люди настолько обеднели, что не могут себе этого позволить. Нам дают договор на полгода, мы закупаем товар заранее. Потом, если не будет заключен договор, куда ипэшники денут товар? Смысл этого полугодия.





У нас много семей, где работает и муж, и жена. Если рынки закроют, какие из нас специалисты с таким большим перерывом в 25 лет. Это очень большой пропуск и в медицине, и в педагогике, а дворников столько Борисову не надо. Заместитель не решает вопрос по заключению договоров. Они всего боятся. Мне в администрации говорили, почему я так резко высказываю свое мнение. Я не боюсь, я же говорю от тех людей, которые меня отправляют. Я не одна.







