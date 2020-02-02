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Радио «МИР» организовало мастер-классы по фигурному катанию в Минске

02.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Минске организовало для своих слушателей серию мастер-классов по фигурному катанию, передает телеканал «МИР 24».

Профессиональный тренер научил минчан правильно стоять на коньках, показал и дал советы, как исполнять такие элементы, как «пистолетик», «фонарик» и «змейка». В акции приняли участие несколько сотен человек. За активность на льду и интересные фотоснимки – подарки.

«Мы посмотрите, сколько людей настроены классно покататься и хорошо провести время. И у нас есть тренер Надежда, которая этому учит. Это настроение разделяют все, кто сюда приехал. Это наши слушатели. И за это им большое спасибо», – сказал ведущий утреннего шоу радио «Мир» в Беларуси Алексей Клочков.

«Спасибо большое! Мы ехали в машине и услышали вашу рекламу. Сразу стало понятно, что будет интересно. На коньках стою плохо, но мастер-класс превосходный! И я сегодня сделал «пистолетик», – поделилась слушательница радио «МИР» Наталья Самуль.
 
Мастер-классы в Минске будут проводить по субботам до конца февраля.
 



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Теги: Минск
 
 
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Профессиональный тренер учит минчан правильно стоять на коньках, показал и дал советы, как исполнять такие элементы, как «пистолетик», «фонарик» и «змейка».
 
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