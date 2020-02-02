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Радио «МИР» организовало мастер-классы по фигурному катанию в Минске
02.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Радио «МИР» в Минске организовало для своих слушателей серию мастер-классов по фигурному катанию, передает телеканал «МИР 24».
Профессиональный тренер научил минчан правильно стоять на коньках, показал и дал советы, как исполнять такие элементы, как «пистолетик», «фонарик» и «змейка». В акции приняли участие несколько сотен человек. За активность на льду и интересные фотоснимки – подарки.
«Спасибо большое! Мы ехали в машине и услышали вашу рекламу. Сразу стало понятно, что будет интересно. На коньках стою плохо, но мастер-класс превосходный! И я сегодня сделал «пистолетик», – поделилась слушательница радио «МИР» Наталья Самуль.
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Профессиональный тренер учит минчан правильно стоять на коньках, показал и дал советы, как исполнять такие элементы, как «пистолетик», «фонарик» и «змейка».
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