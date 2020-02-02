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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как кот наплакал. Именно столько терпения осталось у соседей печально известной квартиры на улице Антоновской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кошачья крепость в прямом смысле неприступна. Сосчитать численность усатой братии журналистом удалось лишь однажды, тогда цифра перевалила за 15. С тех пор кошатница не пускает на порог ни репортеров, ни участкового.
Валерий Коханский, участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:
Проверяли квартиру, там находится одна гражданка и было много котов, антисанитария. Данную информацию мы отправили в ЖРЭО для принятия мер в отношении данной гражданки. Выезжаем регулярно, проверяем эту квартиру, но все там по-прежнему, ничего пока не меняется.
Любовь женщины к животным породила нелюбовь среди соседей. От безысходности и антисанитарии бежать им некуда, а пределы своей квартиры оппонентка покидать не собирается.
Валентина Трачинская, соседка:
Вскрывать замки в зловонной квартире незаконно даже для правоохранителей. Провести экскурсию по домашнему зоопарку хозяйка отказывается и для коммунальщиков. Неудивительно, что нашей съемочной группе тоже дали от ворот поворот.
Это обратная сторона действующего порядка содержания домашних животных. Привлечь нарушителя к ответственности непросто. Необходимы обращения соседей, обследование коммунальными службами, административные протоколы и тогда, в редком случае, дело доходит до суда.
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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию
Новости Беларуси. Как кот наплакал. Именно столько терпения осталось у соседей печально известной квартиры на улице Антоновской, сообщили в программе «Неделя» на...
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