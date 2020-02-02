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Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Германии и Польше, к примеру, чтобы взять животное под свою опеку, необходимо подписать договор об усыновлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За нарушение его условий предусмотрена серьезная ответственность.
За жестокое обращение с животными в Латвии полагается тюремный срок в 4 года. А наказать питомца «не словом» будет стоить греку 15 тысяч евро.
Над новым законопроектом работу ведут несколько лет. Портфель с наработками перешел от предшественников к новому парламентскому созыву. И, стоит полагать, долгожданные изменения не заставят себя ждать.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, нужно четко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних, животных-компаньонов. Что касается зарубежных стран, то это сделано, и в других странах завести крокодила или удава считается нарушением закона. На мой взгляд, это абсолютно правильно.
Зоовопросы в нашей стране регулирует постановление Совета Министров от 2001 года. С момента его принятия прогремело немало курьезных разбирательств.
Мария Василевич:
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Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»
Новости Беларуси. В Германии и Польше, к примеру, чтобы взять животное под свою опеку, необходимо подписать договор об усыновлении, сообщили в программе «Неделя»...
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